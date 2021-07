Na 16 jaar in Madrid: aanvoerder Sergio Ramos verlaat Real voor PSG

EK voetbal Scheids­rech­ter Makkelie krijgt er wereldwijd flink van langs na vederlich­te strafschop: "Denemarken is bedrogen”

11:03 In Engeland keek (bijna) niemand hem er op aan, maar vrijwel overal daarbuiten werd schande gesproken over de beslissing van Danny Makkelie om de Three Lions in de verlenging van de halve finale tegen Denemarken een strafschop te geven. Daardoor boekte Engeland een plek in de finale van zondag tegen Italië. ‘Shame on Team Makkelie!’