Mysterie ontrafeld: geheimzinnige datum op schoenen Harry Kane verwijst naar... unieke schoenendeal

De Bruyne en Guardiola hekelen nieuwe regels omtrent blessure­tijd: “Straks zijn we morgen­vroeg nog aan het voetballen”

Verandering zorgt voor commotie. Spelers en trainers laten zich horen over de nieuwe regels rond de langere blessuretijd in Engeland. Ook Kevin De Bruyne roert zich. In de Community Shield, de Engelse Supercup tussen Manchester City en Arsenal, scoorde Leandro Trossard in de 101ste minuut de gelijkmaker. “Het slaat nergens op.”