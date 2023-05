MULTILIVE PREMIER LEAGUE. Tielemans en co virtueel zeker van behoud, Everton en Leeds in vieze papieren

Ant­werp-icoon en voetbalva­der Ratko Svilar: “Mourinho wil Mile per se houden en zegt dat hij zijn kans zal krijgen”

Hoe zou het nog zijn met de Svilars? Wel, zoon Mile (23) stond voorbije zondag voor het eerst tussen de palen bij AS Roma en hield de nul. Vader Ratko (73) begeleidt en adviseert vanop afstand, terwijl hij de opmars van ‘zijn’ Antwerp in de gaten houdt. “Mourinho is heel tevreden over Mile.”