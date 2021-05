MULTILIVE. Atlético op gelijke hoogte na heerlijke actie Correa, doelpunt Benzema afgekeurd

Buitenlands voetbal Ferland Mendy (Frankrijk) out voor EK, ook voor Verratti (Italië) dreigt forfait

11 mei Slecht nieuws voor Real Madrid en Frankrijk: Ferland Mendy (25) is out voor de rest van het seizoen. De linksachter heeft last van een beenvliesontsteking en mist zo ook het EK komende zomer. Mendy is de eerste grote naam die forfait moet geven. Ook in Italië houden ze de adem in, want ook Marco Verratti dreigt het EK te missen.