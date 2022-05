MULTILIVE. AC Milan of Inter, wie wordt kampioen in Serie A?

Premier League Kevin De Bruyne maakt weer kans op Player of the Sea­son-a­ward, Ronaldo en Mané doen dat zowaar niet

Kevin De Bruyne is één van acht genomineerden voor de Premier League Player of the Season award. De middenvelder van Manchester City kan de trofee een tweede keer winnen. Twee jaar geleden kwam hij in de poll bij de fans, een expertenpanel en de twintig clubkapiteins, als winnaar uit de bus. Vincent Kompany (2012) en Eden Hazard (2015) zijn de andere Belgen op de erelijst.

