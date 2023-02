Mooi moment: Ajax-speler trekt shirt over hoofd om overleden landgenoot Atsu te eren, scheidsrechter geeft geen kaart maar schouderklopje

Buitenlands voetbalHartverwarmend moment in de Eredivisie, gisteren. Ajax-speler Mohammed Kudus scoorde tegen Sparta Rotterdam een knappe vrije trap, waarna hij zijn shirt over zijn hoofd trok om zijn overleden landgenoot Christian Atsu te eren. Normaal gezien goed voor een geel karton, maar scheidsrechter Pol van Boekel hield zijn kaarten op zak en gaf Kudus een schouderklopje in de plaats.

KIJK. De knappe vrije trap en het emotionele eerbetoon van Kudus

Kudus was al lang op zoek naar zijn goal tegen Sparta, maar vlak voor tijd lukte het dan toch voor de Ghanees. Hij krulde een vrije trap schitterend in de hoek en zorgde daarmee voor de 4-0 voor Ajax. Waarom hij zo nadrukkelijk op zoek was naar zijn goal bleek uiteindelijk wel bij het juichen.

Kudus rende naar de cornervlag en bracht een eerbetoon aan landgenoot Atsu, de voormalig Vitesse-speler die overleed bij de aardbevingen in Turkije en Syrië. Bij de hoekvlag trok Kudus zijn shirt over het hoofd en op het shirt daaronder was de tekst ‘RIP Atsu’ te zien. “Ik heb voor iemand gekozen die dicht bij mij staat, maar deze goal was eigenlijk voor alle families die zijn getroffen door de aardbeving in Turkije en Syrië. Het is een heel verdrietig verhaal, maar ik speelde vandaag voor hem. Ook als ik niet gescoord had, had ik na afloop mijn shirt laten zien om mijn deelneming over te brengen aan zijn familie”, zei Kudus bij ESPN.

Normaal gezien wordt er geel getrokken voor spelers die hun shirt over het hoofd trekken, maar scheidsrechter Pol van Boekel streek met zijn hand over zijn hart en gaf Kudus te kennen geen geel te trekken voor dit eerbetoon aan de overleden Ghanees. “Natuurlijk zijn er regels in het voetbal, maar dit gaat verder dan voetbal. Dit gaat om leven en dood. De scheidsrechter vertelde me dat het niet was toegestaan, maar hij begreep dat het een groter ding was dan alleen voetbal dus ik heb veel respect voor het begrip van deze scheidsrechter.”

Kudus speelde niet samen met de voormalig Vitesse-speler. Atsu speelde zijn 60ste en laatste interland op de Afrika Cup in de zomer van 2019, Kudus debuteerde vervolgens in november van dat jaar voor het Ghanese team. “Ik heb niet met hem gespeeld, maar ik heb heel veel geleerd van hem door naar hem te kijken. Veel van wat ik doe, leerde ik door naar hem te kijken.”

