Moeten twaalf dissidente clubs gestraft worden na farçe Super League? “Zou verkeerde mensen treffen”

AS Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma en Cagliari zouden competitiebaas Paolo Dal Pino een brief hebben gestuurd. Ze roepen daarin op “om de acties van de clubs te analyseren”. AC Milan, Inter en Juventus zouden “door in het geheim te handelen het Italiaanse voetbal beschadigd hebben”.

Ceferin: “Groot verschil met Engelse clubs”

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin van zijn kant heeft nog maar eens duidelijk laten verstaan dat de stichtende twaalf zich aan sancties mogen verwachten. “Iedereen zal de gevolgen dragen voor zijn eigen daden en we kunnen moeilijk doen alsof er niets gebeurd is”, vertelde hij in een interview met de Britse krant Mail on Sunday. Met Real Madrid, FC Barcelona en Juventus blijven er intussen maar drie van de twaalf clubs meer over. Initiatiefnemer Real en Barça blijven achter de Super League staan, Juve gaf al toe dat het plan in zijn huidige opzet niet meer mogelijk is. “Zij geloven nog dat de aarde vlak is en dat de Super League nog steeds bestaat. Voor mij is er dan ook een groot verschil tussen hen en die zes Engelse clubs. De teams uit de Premier League trokken zich al snel terug en gaven hun fout openlijk toe. Zoiets vraagt veel moed.”