Modric tegen Piqué: “Jij staat weer klaar om te klagen, zeker?”

Buitenlands voetbal Geen eerste Clásico voor Hazard: Zidane neemt Rode Duivel niet op in selectie

9 april Eden Hazard moet z’n debuut in de Clásico nog even uitstellen. De Rode Duivel leek in aanmerking te komen voor de wedstrijd tegen Barcelona van morgenavond, maar Real-coach Zinédine Zidane heeft Hazard uiteindelijk toch niet opgenomen in de selectie.