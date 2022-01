Mo Salah trapt beslissende strafschop binnen en stuurt Ivoriaan Christian Kouamé weer naar Anderlecht

Serie A “Jouw leven is voorbij, zigeuner”: wie is Dusan Vlahovic (21), nakende Ju­ve-spits van 70 miljoen die uitgespuwd wordt door eigen fans?

Uitgespuwd door de die hard-fans. Want een transfer naar de aartsrivaal, dat is not done. Juventus staat op het punt om Dusan Vlahovic (21) over te nemen van Fiorentina. Prijskaartje? Ruim 70 miljoen euro - de duurste wintertransfer in Italië. En zeggen dat ‘La Viola’ er zelf nog geen twee miljoen voor neertelde. Wie is die Servische sluipschutter? En wat maakt de overgang zo gevoelig?

11:54