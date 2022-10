Milan verliest in Turijn: Origi hele match tussen de lijnen, De Ketelaere invaller

Australi­sche voetbal­bond en nationale team uiten kritiek op mensenrech­ten­schen­din­gen Qatar

Het nationale voetbalteam van Australië en voetbalbond Football Australia hebben zich vandaag collectief uitgesproken tegen mensenrechtenschendingen in Qatar. Geen enkele andere deelnemer aan het WK, dat volgende maand begint, liet zich publiekelijk zo kritisch uit over de oliestaat. "Het leed dat arbeidsmigranten is aangedaan kan niet worden genegeerd", stelt de Australische voetbalbond.

27 oktober