“Mijn vrouw heeft gehuild”: Dries Mertens komt terug op vertrek bij Napoli, waar ook hij nog steeds wat wrange nasmaak aan overhoudt

Buitenlands voetbalDries Mertens is nog een keertje teruggekomen op zijn vertrek bij Napoli. Zo schetst de 35-jarige Rode Duivel dat ook vrouw Kat het erg moeilijk had met het - weliswaar tijdelijke - afscheid van Napels, maar hekelt hij toch ook wat de manier waarop zijn intussen ex-ploeg zich heeft opgesteld in zijn transferdossier.

‘t Was in het programma Supertele, uitgezonden op Dazn, dat onze landgenoot nog eens aan bod kwam - voor het eerst in Italiaanse media, na zijn vertrek naar Galatasaray. En hij herhaalde ook al snel wat hij al zo vaak heeft duidelijk gemaakt. “We zullen nog vaak terugkeren naar Napels, want dit is een beetje onze thuis geworden. Mijn vrouw huilde bij de gedachte dat we ons appartement moesten verlaten, dus het vertrek viel erg zwaar. Maar we besloten dus om het te houden en we gaan proberen er nog zoveel mogelijk tijd door te brengen. Het zijn negen prachtige jaren geweest, waarin we bijzondere mensen hebben ontmoet. Hiervoor kan ik alleen maar dankbaar zijn”, stelt Mertens.

Maar de manier waarop het vertrek tot stand kwam, zorgt ook nu nog steeds voor een wrange nasmaak bij de aanvaller. “Het had anders kunnen lopen. Napoli had de gesprekken vroeger kunnen opstarten, maar ik hoop dat hier lessen kunnen uit worden getrokken zodat de club nóg groter kan worden. Ik zal altijd de eerste supporter zijn. Ik heb de match tegen Monza (4-0-winst, red.) gezien, ik moet zeggen dat het niveau erg hoog ligt. Ik ben vooral blij om te zien hoe de spelers hun enthousiasme tonen. Ze zijn sterk, jong en de wil om te winnen is groot. Ik hoop dat ze kunnen blijven groeien.”

Quote Lukaku heeft al laten zien dat hij erg sterk is en dat bevestigt hij ook tijdens zijn tweede periode bij Inter. De Ketelaere is ijzersterk, net als Origi. Het is fijn om zoveel Belgen in Italië te zien. Dries Mertens over de Belgische ‘invasie’ in de Serie A

Volledig scherm Het gezin-Mertens, kort voor afreis naar Turkije. © Photo News

Tot slot heeft Mertens het ook over onze andere landgenoten die deze zomer neerstreken in de Laars. “Lukaku heeft al laten zien dat hij erg sterk is en dat bevestigt hij ook tijdens zijn tweede periode bij Inter. De Ketelaere is ijzersterk, net als Origi. Het is fijn om zoveel Belgen in Italië te zien", aldus Mertens, die in Turkije intussen al twee keer inviel bij zijn nieuwe werkgever. Met wisselend succes: tegen Giresunspor (0-1-verlies) kreeg Mertens 12 minuten van coach Okan Buruk, tegen Ümraniyespor (0-1-winst) mocht hij een helft opdraven. Galatasaray is zo voorlopig gedeeld vijfde in de stand, met zes punten uit drie wedstrijden.

