“Mijn leeuw, jij komt sterker terug”: Courtois begint met steun van Mishel aan lange revalidatie, Real mikt op vriend als vervanger

De lange weg terug begint vandaag. In 2023 staat Thibaut Courtois (31) niet meer op een voetbalveld. Op training zakte de doelman donderdag bij een loopactie door de linkerknie. De diagnose is hard: gescheurde voorste kruisband. De tweede zware knieblessure uit zijn carrière. Domper op de seizoenstart.

KIJK. Lieven Maesschalck: “Kans zeer groot dat hij aan 100% terugkeert”

“Mijn leeuw, jij komt sterker terug.” Op Instagram postte vrouw Mishel een foto van haar hand in zijn hand, terwijl Courtois’ linkerbeen op de sofa omhoog lag. Zelf postte hij ook een foto met een volledig ingezwachteld been. Dit keer was het geen spotprent, wel bittere ernst.

“Je verwacht nooit zoiets mee te maken, maar nu is het tijd om het te accepteren”, schreef Courtois. “Ik zal er alles aan te doen om sterker terug te keren. Bedankt allemaal voor de energie, liefde en aanmoedigingen. Ik verzeker jullie dat ze me motiveren om volledig te herstellen.”

Courtois is niet het type dat lang stilstaat bij zaken die hij zelf niet in de hand heeft. Toch kwam de klap gistermiddag op training hard aan. Ooggetuigen hebben het gezien, ook gehoord. Op Valdebebas, het oefencomplex van Real Madrid, ging zijn schreeuw door merg en been. Na een redding wilde hij snel zijn hoek verkleinen. Bij die loopactie zakte hij naar verluidt plots door de linkerknie. Zonder enig contact. Zonder dat zijn voet in het gras bleef steken.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In tranen werd hij op de draagberrie afgevoerd. Courtois wist meteen hoe laat het was. In zijn tweede seizoen bij Chelsea, in 2015, was hij bij een zware oefening ook al eens door de rechterknie gegaan. Toen vreesde de medische staf dat hij ook al de voorste kruisband had afgescheurd, maar bleek het uiteindelijk enkel de meniscus. Courtois stond toen na een operatie vier maanden aan de kant. De diagnose die donderdag na het middaguur kwam, was nog harder. Gescheurde kruisband in de linkerknie, operatie en circa zes maanden inactiviteit.

In 2023 staat Courtois niet meer tussen de palen. Welke specialist de eer krijgt om zijn knie te opereren, is nog geen uitgemaakte zaak. Er liggen meerdere opties op tafel bij het hoofd van de medische staf van Real. Speler en entourage krijgen wellicht het beslissende woord.

Courtois sukkelde al een tijdje met de knieën, maar voelde zich opperbest. De ontsteking in de rechterknie, die tijdens aanvoerderskwestie half juni werd aangehaald, was geheeld. Op tournée in de Verenigde Staten had hij de linkerknie wel een keer geforceerd - toen zonder erg. Hij miste gewoon een oefenmatch.

Casteels in doel bij Duivels?

Ook voor bondscoach Domenico Tedesco komt de blessure ongelegen. Hij had gehoopt om Courtois de komende weken te overtuigen om hun ruzie bij te leggen. Bemiddelaar Frank Vercauteren werkte aan een verzoening, nadat de nationale nummer een in juni zonder toestemming het kamp verliet na een twist over de aanvoerdersband. Op dat dossier staat nu geen druk meer. Beide partijen krijgen nu alle tijd om een en andere uit te praten. Tedesco kiest nu wellicht vol voor Koen Casteels. Simon Mignolet, die de Duivels uitzwaaide, houdt voorlopig de boot af.

Real gaat wel op zoek naar een nieuwe doelman. De naam van een andere leeuw, eentje uit de Atlas, ligt op tafel: die van de Marokkaanse international Bono (Sevilla). Hij is een vriend van Courtois - ze kennen mekaar van bij Atlético. Hij was zelfs te gast op zijn trouw.

Maesschalck: “Zware periode, maar Thibaut kan mentaal veel aan” “Zes maanden out, dan is het een ernstige blessure”, zegt topkinesist Lieven Maesschalck (kijk bovenaan dit artikel naar de volledige video). “Er zal een intensieve revalidatie nodig zijn om terug te keren op topniveau. Je hebt het letsel an sich, maar ook de spiermassa, coördinatie en lenigheid moeten opnieuw opgetraind worden. En dan is er nog de reïntegratie in de groep. Sowieso zullen er ups en downs volgen. Thibaut staat een zware periode te wachten, maar er is no way back. Langs de andere kant: Courtois is iemand die mentaal veel aankan.”

Real deelde eerder nog deze foto van Courtois tijdens de bewuste training:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Gisteren verliep de training voor Courtois nog vlekkeloos

Volledig scherm © USA TODAY Sports via Reuters Con