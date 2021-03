Michael Verrips kwam na zijn contractbreuk bij KV Mechelen niet aan de bak in Sheffield: “Ik zat in de put”

Buitenlands voetbalMichael Verrips (24) was een van de beste doelmannen die ze de voorbije decennia zagen passeren Achter de Kazerne. Maar nadat KV Mechelen schuldig werd bevonden aan matchfixing, verdween hij als een dief in de nacht. Bestemming: Sheffield United. Een juridische strijd brak los. “Ik zat compleet in de put”, vertelt Verrips aan Voetbal International.

Het kan verkeren. Woensdag dag op dag twee jaar geleden vierde Michael Verrips samen met KV Mechelen de titel in 1B. Anderhalve maand later pakte de club ook nog de Beker van België na een knalprestatie van de Nederlandse doelman. Hij werd op handen gedragen in Mechelen. “Nog één jaar in de Belgische eerste klasse, en dan naar de Premier League”, klonk het enthousiast.

Enkele maanden later zag de wereld er heel anders uit. Verrips vertrok als een dief in de nacht om een transfer naar Sheffield United af te dwingen. Hij verbrak zijn contract, omdat KV Mechelen schuldig bevonden was aan matchfixing, en tekende een overeenkomst tot 2023 in de Premier League. “Een manoeuvre om goedkoop een transfer te regelen”, aldus KV Mechelen.

Quote Door al het juridische gezeik besloot Sheffield een andere tweede keeper te halen. Michael Verrips

“Ik had met Sheffield afgesproken dat ik zou beginnen als tweede keeper, maar dat ik alle wedstrijden in de FA Cup en League Cup zou spelen”, vertelt Verrips aan VI. “Ook zou ik beide competitiewedstrijden tegen Manchester United keepen, omdat onze eerste doelman Dean Henderson van hen was gehuurd en daardoor niet mocht spelen.”

Van bekerheld naar persona non grata. Verrips werd uitgespuwd door de Mechelse achterban. Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx - toen nog niet in opspraak in het FNG-dossier - trok met de zaak naar de FIFA. KV Mechelen eiste een transfersom. Er volgde een juridische strijd tussen KV Mechelen, Sheffield United en de entourage van Verrips.

“Door al het juridische gezeik besloot Sheffield een andere tweede keeper te halen”, aldus Verrips. “Ik werd niet geïntegreerd in de eerste selectie en piste naast de pot. Ik zat compleet in de put.”

Pas acht maanden na zijn vertrek vonden KV Mechelen en Sheffield United een akkoord over een (geringe) transfersom. Verrips kwam echter niet meer aan de bak bij Sheffield. Hij speelde slechts 41 minuten in de FA Cup, that’s it. Voor de rest van dit seizoen wordt hij uitgeleend aan FC Emmen, de rode lantaarn in de Eredivisie.

