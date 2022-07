Meunier, die zich hilarisch verkleedt op Tomorrowland, over ex-ploegmaat Neymar: “Hij is in Parijs zijn magie verloren”

Meunier was gisteren ook te vinden op het papier van het Duitse voetbalmagazine Kicker. Meunier praatte er uitgebreid over zijn periode bij PSG, waar hij samenspeelde met onder meer de Braziliaanse superster Neymar. “Ik moet toegeven dat ik een grote fan van Neymar was toen hij nog voor Barcelona speelde. Die ‘remontada’ tegen ons (Barça maakte in de Champions League een 4-0-nederlaag in de heenmatch goed door PSG in Camp Nou met 6-1 te verslaan, red.) was helemaal zijn verdienste. Als ik toen tien jaar oud was geweest, had ik een poster van hem in mijn kamer gehad. Maar in Parijs is hij in mijn ogen zijn magie verloren.”