Met Lewandowski en Ronaldo op een prachtig podium: Lukaku sluit 2020 af in top 3 van beste schutters

Terreinver­zor­ger van Franse voetbal­club overleden na bizar ongeval in stadion

5:07 Een terreinverzorger van de Franse voetbalclub FC Lorient in het westen van Frankrijk is zondag vlak na de wedstrijd tegen Stade Rennes (0-3) in de Ligue 1 om het leven gekomen. Een terreinverwarmer in het Stade du Moustoir viel na afloop van de wedstrijd op de 38-jarige man.