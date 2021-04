Met een jet naar Spanje en proberen ontsnappen aan paparazzi: de details van de tournee van vader en makelaar Haaland

Buitenlands voetbalDe Europese tournee rond Erling Haaland (20) is begonnen. Vader Alf-Inge en makelaar Mino Raiola zijn zowel bij Barcelona als Real Madrid gespot om er te spreken over de interesse in Haaland. De Spaanse krant El Mundo Deportivo bracht enkele opvallende details naar buiten. Vandaag staan er ook trips richting Manchester City en Chelsea op de planning.

Fotografen kiekten hen op de luchthaven van Barcelona. Het onderhoud dat vader Alf-Inge Haaland en makelaar Mino Raiola hadden met Joan Laporta, voorzitter van Barcelona, bleef niet lang geheim. El Mundo Deportivo bracht de trip van de Noor en Nederlander in kaart. Beide heren vertrokken gisterochtend om 9u40 met een jet - een Cessna Citation Sovereign met plaats voor 9 passagiers - van Nice naar Barcelona. Een uurtje later arriveerde het duo op El Prat, de luchthaven van Barcelona, waar ze werden opgepikt door de persoonlijke chauffeur van Laporta.

Opvallend: aanvankelijk stapte eerst Raiola de wagen in, papa Haaland bleef achter in de terminal in een poging om de paparazzi te misleiden. Zonder succes. Een halfuur later werd ook hij opgepikt, voor de lens van de fotografen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Barcelona toont serieuze interesse in de Haaland, maar torst ook een schuldenberg van een miljard. Achter de haalbaarheid staan serieuze vraagtekens. Het uitlekken komt geen van beide partijen slecht uit. Goede PR voor de nieuwe voorzitter van Barcelona, uitstekend drukkingsmiddel voor Raiola en co. in de gesprekken met andere clubs. Zoals Real Madrid. Vanuit Barcelona reisden pa Haaland en de zaakwaarnemer met hun jet door naar Madrid, waar ze om 15u landden, voor een volgend gesprek. Bij Real ligt de spits van Dortmund in de weegschaal met Kylian Mbappé.

Vandaag zetten vader Haaland en Raiola hun tournee verder in het Verenigd Koninkrijk. Gesprekken met Manchester City en Chelsea, waar Haaland ook eerste keus is, staan ingepland. Zo’n rondje langs geïnteresseerde clubs deden Haaland senior en Raiola overigens ook voor hun poulain in de wintermercato van vorig seizoen, toen Erling bij Dortmund tekende.

Volledig scherm © EPA

Michael Zorc, manager van Borussia Dortmund, reageert kalm op de bezoekjes en bijhorende geruchten. “Ik zie twee heren die aan de Middellandse Zee van de zon willen genieten”, zei Zorc fijntjes bij het Duitse Sport1. “We hebben onlangs nog gedachten uitgewisseld. Ons standpunt is heel duidelijk. Ik ben hier heel ontspannen over omdat ik weet wat we willen.”

Dortmund zal alleszins lang volhouden dat Haaland niet te koop is. Maar of het effectief de wapens heeft om de Noor te houden, zal afhangen van het al dan niet kwalificeren voor de Champions League. Of Dortmund dit jaar de jackpot vangt of niet, volgende zomer is Haaland op te halen voor ‘amper’ 75 miljoen euro door een afkoopclausule die is opgenomen in zijn contract. Maar of de vele geïnteresseerde clubs tot dan kunnen wachten, is nog maar de vraag.

VIDEO. Portret van het fenomeen Haaland

Volledig scherm © Pool via REUTERS