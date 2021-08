Met dank aan de salarisverlaging van Piqué: Memphis en García speelgerechtigd bij Barcelona

Barcelona bevestigde dat beide spelers inzetbaar zijn in het openingsduel met Real Sociedad in het eigen Camp Nou. Depay kwam transfervrij over van Olympique Lyon, Garcia eveneens zonder transferbedrag van Manchester City. De andere nieuwkomer, spits Sergio Agüero, ontbreekt wegens een blessure.

Fans blijven weg

De fans lijken overigens niet zo’n zin te hebben hun ploeg te komen aanmoedigen zonder Lionel Messi. Volgens de Spaanse sportkrant AS hebben slechts een kleine 16.000 een kaartje aangeschaft voor het duel van vanavond. Zo’n 30.000 fans zijn welkom na de versoepelingen in Spanje. De tot dusverre matige belangstelling is des te opvallender omdat er voor het eerst in zeventien maanden fans welkom zijn in Camp Nou.