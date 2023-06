Messi zal 15 keer zoveel opstrijken als huidig grootverdiener, maar hoeveel verdienen Vanzeir en co in MLS?

Lionel Messi wordt de nieuwe grootverdiener in de Major League Soccer (MLS). Met een jaarlijks salaris van 115 miljoen euro zet hij de rest in de schaduw. Ook Belgen Dante Vanzeir en Christian Benteke boeren goed in Amerika. Een overzicht.

8.153.000 dollar oftewel 7.524.077 euro, bonussen inbegrepen. Dat bedrag strijkt huidig grootverdiener Xherdan Shaqiri (Chicago Fire) elk jaar bruto op volgens de salarisgids van de MLS Players Association, de spelersvakbond van de Amerikaanse voetbalcompetitie. Een peulschil in vergelijking met wat Lionel Messi zal verdienen bij Inter Miami. Dat bedrag zou schommelen tussen de 115 en 140 miljoen euro.

De vakbond deelt jaarlijks de lonen van alle MLS-spelers om financiële transparantie te verzekeren. Bovenaan het lijstje vinden we heel wat Europese sterren terug. Zoals gezegd boert de Zwitser Shaqiri het best. Hij wordt op de hielen gezeten door de Italiaan Lorenzo Insigne (Toronto FC). Nog enkele bekende namen uit de top tien zijn Chicharito (LA Galaxy), Federico Bernardeschi (Toronto FC), Douglas Costa (LA Galaxy) en Christian Benteke. Onze landgenoot stak in 2022 de grote plas over naar DC United, een club uit de Amerikaanse hoofdstad. Aan het roer van die ploeg staat oude bekende Wayne Rooney. ‘Big Ben’ verdient jaarlijks bruto 4.432.778 dollar - omgerekend zo’n 4.090.833 euro - en bekleedt daarmee de negende plaats op de ranking.

Hoe zijn Amerikaanse avontuur nu verder moet na zijn racistische uitlatingen is nog niet duidelijk, maar ook het loon van Dante Vanzeir is vrijgegeven. De spits van de New York Red Bulls krijgt jaarlijks zo'n 1.459.767 dollar - omgerekend 1.347.160 euro - uitbetaald. Daarmee is hij de best betaalde speler van zijn team. Hij traint ondertussen weer mee, maar moet nog enkele weken schorsing uitzitten. Afwachten hoe dat verhaal verder verloopt.

In de MLS is er ook nog een derde Belg aan de slag. De 23-jarige Logan Ndenbe genoot zijn opleiding bij KV Oostende en maakte in 2022 de overstap naar Sporting Kansas City. De linksback behoort niet tot de grootverdieners, maar stelt het met 396.125 dollar - zo'n 365.567 euro - per jaar niet slecht. Hij werd al zeven keer opgeroepen voor onze nationale U21.

Toronto FC hoogste salarisuitgaven

Met twee spelers in de top vier mag het u niet verbazen dat Toronto FC de club is met de hoogste uitgaven aan lonen. Het loon van de twee Italianen is al meer dan de totale salarisuitgaven van Charlotte FC, Colorado Rapids, San Jose Earthquakes, Philadelphia Union, Vancouver Whitecaps, Minnesota United, Real Salt Lake, Orlando City, New York Red Bulls, St. Louis City en Montreal. Torenhoog dus. De Canadese club hoest elk jaar 25.741.930 dollar - zo'n 23.756.197 euro - op om al zijn spelers uit te betalen. LA Galaxy en Atlanta United volgen op korte afstand.

Sinds februari 2021 kwamen de MLS en de spelersvakbond overeen om een salarisplafond in te voeren. Dat betekent dat een speler in de MLS maximum 651.250 dollar oftewel 601.012 euro mag verdienen per jaar. Dat bedrag is nog zonder bonussen, zoals teken- en makelaarsbonussen.

Hoe kan Inter Miami de Argentijnse superster dan naar Amerika lokken? Daar heeft de nieuwe ‘baas’ van Messi, David Beckham, mee voor gezorgd. Toen de Engelsman in 2007 naar LA Galaxy verhuisde, had de MLS een uitzondering laten maken in de regels over het salarisplafond. Vanaf dan mochten de clubs drie ‘Designated Players’ aantrekken wier salaris niet meegenomen wordt in de berekeningen over die salary cap. Benteke en Vanzeir voetballen onder dat statuut in de MLS.

