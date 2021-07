Messi weet met geluk geen blijf na langverwachte prijs: “Heb hier vaak over gedroomd”

Copa AméricaEen zucht van opluchting door Argentinië. Eindelijk heeft Lionel Messi hen een prijs bezorgd. Ook voor de Argentijn een last die van z’n schouders valt. “Dit is een wedstrijd die de geschiedenis in zal gaan”, klinkt het.

“We waren zo vaak dichtbij, ik wist dat het ooit zou gebeuren”, zei Messi achteraf. “Het geluk dat ik voel is onbeschrijfelijk. Deze groep verdient het echt. Ik heb hier vaak over gedroomd. Vaak vertrok ik op vakantie met m’n familie en waren we de eerste dagen teleurgesteld door het verlies, maar nu is dat anders. Ik denk dat we nog altijd niet goed beseffen wat we gedaan hebben. Dit is een wedstrijd die de geschiedenis in zal gaan. Niet alleen omdat we de finale gewonnen hebben, maar ook omdat het in en tegen Brazilië was.”

In het verleden werd vaak naar Messi gekeken als er gewonnen moest worden. Argentinië was misschien wel te veel Messi. Dat is nu anders. Bondscoach Scaloni heeft er opnieuw een sterk team neergepoot. “Ik had veel vertrouwen in deze groep. Sinds de laatste Copa América zijn we heel sterk geworden. Een groep goede mensen die altijd vooruit willen en nooit klagen. We hebben onze familie lang niet kunnen zien, maar het doel was duidelijk. Het geluk is enorm. Deze jongens zijn de toekomst van de nationale ploeg, dat heb ik hen al gezegd. Ze bewijzen dat nu door deze Copa te winnen. Ik ben blij om hier deel van uit te maken.

Na de verloren finale in 2016 gaf de Argentijn er zelfs even de brui aan bij de nationale ploeg. Het leek een internationale carrière zonder prijzen te worden voor een hele generatie Argentijnen. Messi kwam terug, met succes. “Ik wil deze overwinning ook delen met al mijn ploegmakkers van de afgelopen jaren. We zijn er vaak zo dicht bij geweest. Zij verdienen het ook om dit unieke gevoel te beleven. Ik weet dat ze blij zijn voor ons, voor Argentinië. Ze hebben enorm veel gedaan voor de nationale ploeg, en daarom wil ik dit met hen delen.”

Lees ook:

Volledig scherm © EPA