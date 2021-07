Messi versus Neymar: Argentinië staat na heldenrol voor doelman in finale Copa América en ontmoet er Brazilië

Buitenlands voetbal FC TRANSFER­VRIJ. Van Messi tot Ramos: deze (top)spelers zijn vanaf vandaag gratis op te pikken

1 juli 1 juli is traditiegetrouw de dag waarop contracten in het voetbal officieel starten of aflopen. Daarom: een overzicht van huidige topspelers en vergane gloriën die vanaf vandaag transfervrij en dus gratis op te pikken zijn. Van sommigen lijkt hun volgende bestemming al vast te liggen, anderen zijn nog volop op zoek naar een nieuwe club.