Messi snoept met hattrick tegen Bolivia record van Pelé af en laat tranen de vrije loop in viering met fans

Voetbal Boete en stadionver­bod voor jongen die selfie nam met Depay: ook andere veldbestor­mers worden bestraft

7 september Alle bezoekers aan de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Montenegro die zaterdag in Eindhoven het veld op kwamen, krijgen een stadionverbod. In totaal renden zeker zestien fans het veld op, onder wie de 13-jarige Amin, die er in de slotfase van het duel in slaagde om ongehinderd een selfie te maken met Memphis Depay. De Amsterdamse jongen deed een dag later trots zijn verhaal op diverse tv-zenders.