Messi scoort voor Argentinië en doet geheimzinnig over toekomst

Buitenlands voetbalLionel Messi heeft met een doelpunt bijgedragen aan een zege van Argentinië tegen rode lantaarn Venezuela (3-0) in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone voor het WK van eind dit jaar. Na het duel deed hij een beetje geheimzinnig over zijn toekomst bij de nationale ploeg. “Na het WK in Qatar zal ik de balans moeten opmaken. Over wat goed of slecht gaat. Laten we hopen op het beste”, zei de 34-jarige aanvaller.