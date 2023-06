Messi over vertroebelde relatie met PSG-fans: “Ze begonnen mij anders te behandelen. Er brak iets”

Karim Benzema strijkt monstersa­la­ris van 6,36 euro per seconde op en wordt op grootse wijze voorge­steld: “Als moslim hoor ik in Saoedi-Ara­bië thuis”

Wat een week voor Karim Benzema (35). Dinsdag na veertien jaar Real Madrid tijdens een besloten bijeenkomst afscheid van ‘de Koninklijke’ genomen, gisteravond met veel grandeur voorgesteld in een met 62.000 Saudische fans volgelopen King Abdullah Stadium. Benzema showde er onder andere zijn Ballon d’Or. Ondertussen lekte via transferspecialist Fabrizio Romano het astronomische salaris in zijn contract bij Al-Ittihad. ‘KB9' gaat per seizoen, commerciële deals inbegrepen, bijna 200 miljoen euro verdienen. Dat komt neer op 6,36 euro... per seconde.