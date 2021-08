Messi op weg naar Parijs: PSG biedt tweejarig contract aan en spreekt zaterdag met vader Jorge

Bij PSG bouwen ze voorlopig voorzichtigheid in. Met Messi weet je nooit. Binnen de 48 uur, na een meeting met vader Jorge zaterdag, hoopt PSG eruit te zijn met Messi. Er is haast mee gemoeid. Het zou een flinke coup zijn voor Qatar, eigenaar van PSG en ook organisator van het WK 2022. Statement.

PSG twijfelde eerst aan de haalbaarheid van Messi. Met goedkeuring van de sjeik berekende de club of hij binnen de budgetten en de versoepelde Financial Fair-Playregels zou passen. PSG heeft deze zomer al Achraf Hakimi gekocht (60 miljoen van Inter) en spendeerde een groot loonbudget aan de transfervrije Gigio Donnarumma (AC Milan), Gini Wijnaldum (Liverpool) en Sergio Ramos (Real Madrid).

Man City liet bij monde van coach Pep Guardiola weten dat zij niet meer in de race zitten voor Messi: “Kijk, we hebben Jack Grealish aangetrokken voor 117 miljoen euro. Hij draagt hier volgend seizoen het rugnummer 10. We zijn overtuigd van zijn kwaliteiten. We waren er ook van overtuigd dat Leo door zou gaan bij Barcelona.”