Messi meteen naar binnen na nieuw fluitconcert PSG-fans, dan maar terug naar Barça? “We zullen hem met open armen ontvangen”

Buitenlands voetbalDe liefde tussen Lionel Messi (35) en Paris Saint-Germain lijkt na iets meer dan anderhalf jaar al bekoeld. De Argentijn werd gisteren nog vóór de schandelijke thuisnederlaag tegen Rennes op de korrel genomen door het Parijse publiek. In Barcelona denken ze al hardop aan zijn terugkeer. “Hier zullen we hem wél goed behandelen.”

KIJK. PSG-fans trakteren Messi op fluitconcert en boegeroep

Parijs, stad van de liefde. Al zal Lionel Messi daar intussen wel anders over denken. De Argentijn kan dit seizoen met 18 goals en 17 assists in 32 matchen goede statistieken voorleggen, maar toch lijkt de liefde tussen hem en de PSG-fans - of toch een deel ervan - helemaal bekoeld.

Gisteren, voor aanvang van het Ligue 1-duel tegen Rennes, riep de stadionspeaker in het Parc des Princes zoals gewoonlijk de namen van het basiselftal van PSG af. De naam van Kylian Mbappé werd enthousiast mee geroepen en onthaald met een applaus. Dan was het verschil met Lionel Messi wel erg groot - zijn naam werd vergezeld door boegeroep en een fluitconcert. De wereldkampioen als kop van Jut voor de alweer vroegtijdige uitschakeling in de Champions League?

Volledig scherm © Photo News

Na afloop van de wedstrijd, die PSG ook nog eens met 0-2 verloor, slenterde Messi meteen naar binnen. In tegenstelling tot Mbappé en co, die het thuispubliek gingen groeten. Ergens te begrijpen natuurlijk, maar het zal hem ook geen zieltjes opgeleverd hebben.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het is niet de eerste keer dat de fans van PSG Messi op de korrel nemen. Ook vorig seizoen - zijn eerste in Parijs, waarin hij nog volop zijn weg zocht - werd de Argentijnse superster al eens uitgefloten. Ook toen na de snelle uitschakeling in de Champions League. “Ik vond het niet leuk dat mijn gezin, en dan vooral mijn kinderen, in het stadion moest horen hoe onze eigen fans me uitfloten", vertelde hij erover. “In Barcelona hebben de supporters me nooit uitgefloten - dit is nieuw voor mij. Ik begrijp hun boosheid, maar of ik het ermee eens ben... Maar goed, het is gebeurd.”

Terug naar Barça?

Het gejoel van de PSG-fans waaide ook snel over naar Barcelona. Daar volgen ze met argusogen de contractsituatie van Messi. Zijn verbintenis bij PSG loopt eind dit seizoen af - na de gebeurtenissen van gisteren is het nog maar de vraag of hij straks zal verlengen. Indien niet, dan is de Argentijn vrij om te gaan en staan waar hij wil. En komt natuurlijk ook een terugkeer naar Barcelona weer op tafel.

De spelers van Barça zijn alvast klaar om Messi weer te verwelkomen in Camp Nou. “Met open armen”, zei Sergi Roberto gisterenavond na de gewonnen Clásico tegen Real. “De voorzitter en de coach moeten natuurlijk beslissen, maar als spelers staan we klaar om hem te ontvangen.”

Volledig scherm Sergi Roberto en Messi in 2019. © Photo News

Sergi Roberto speelde ook nog handig in op het gefluit van de Parijse fans. “Dat kun je toch niet begrijpen? Hij speelt een goed seizoen, scoort veel, deelt assists uit... Na de uitschakeling in de Champions League hebben ze het op hem gemunt, maar het is fout dat een speler van zijn niveau zo wordt behandeld. Als hij naar hier komt, zullen wij hem wél goed behandelen.”

Of Barça zo’n comeback financieel zal kunnen bolwerken valt nog af te wachten, want de club zit nog steeds in een precaire economische situatie - meteen ook de reden waarom Messi in de zomer van 2021 na twintig jaar moest vertrekken bij de club. Bij PSG streek Messi vorig seizoen 30 miljoen euro op, dit seizoen is dat zelfs 40 miljoen euro. De Catalaanse boekhouders kunnen alvast beginnen puzzelen. Of kiest Messi toch voor een MLS-avontuur in Miami?

KIJK OOK. Mulder en Degryse kritisch voor Messi na CL-uitschakeling PSG: “Hij heeft alleen maar gewandeld”

Volledig scherm © AFP