“Messi, Messi,...”: Cristiano Ronaldo, ook zwaar de mist in met vrije trap, gefrustreerd na verlies in topper

Hij zal er al wel stilaan aan gewend zijn, maar zeker na een nederlaag moet het extra hard aankomen. De fans van de tegenstander die Ronaldo constant jennen met Messi-kreten. Zo ook gisteravond in het King Abdullah Sports City in Jeddah, nochtans de thuishaven van All Nassr. Maar met duidelijk ook veel fans van Al-Ittihad, die hun ploeg in minuut 80 via Romarinho de enige goal van de avond zagen maken. Dankzij die winst springt Al-Ittihad met één punt over Al Nassr om de leiding in de competitie over te nemen. Toen Ronaldo van het veld stapte en voor de zoveelste keer met zijn eeuwige rivaal geconfronteerd werd, trapte hij een flesje water hard weg.