Messi krijgt na verboden trip groot deel van PSG-fans over zich heen, superster duikt als een dief in de nacht kleedkamer in

Lionel Messi (35) verdeelt de fans van PSG. Bij zijn terugkeer na een korte schorsing door zijn ‘verboden’ zakenreis naar Saoedi-Arabië stond de Argentijn gewoon aan de aftrap tegen Ajaccio. Dat zorgde voor gemengde taferelen in het Parc des Princes. Een aanzienlijk deel van de aanhang floot de (voor hen gevallen) superster uit bij elke baltoets, anderen steunden Messi openlijk. Geen fijn klimaat - ‘L’Équipe’ zag dat Messi na het laatste fluitsignaal snel de catacomben opzocht. De kans dat Messi zijn aflopende contract nog zal verlengen in Parijs, is zo goed als nihil.

Coach Galtier staat nog steeds achter zijn speler. Dat bewijst de basisplaats die Messi gisteravond kreeg, ondanks zijn korte schorsing nadat hij zonder toestemming op zakenreis naar Saoedi-Arabië was getrokken. Een uitspatting die heel wat protest van de PSG-supporters veroorzaakte, en die duidelijk nog niet bekoeld is - ondanks excuses van Messi. Want Messi werd in de 5-0-zege tegen Ajaccio uitgefloten door een groot deel van de eigen aanhang. Bij elke baltoets stak een fluitconcert op. Niet voor het eerst overigens de afgelopen weken.

Al moet gezegd dat Messi gisteravond ook werd gesteund door groepjes van fans, vaak getooid in een outfit van de Argentijnse nationale ploeg. Zij laten hem nog niet vallen.

‘L’Équipe’ zag Messi allesbehalve genieten. Zonder een blik, gebaar of glimlach naar het publiek van het Parc des Princes stapte hij volgens de Franse sportkrant na de wedstrijd als eerste de catacomben in. Niet meteen wat je zou doen na zo’n ruime zege. Het schetst het bizarre klimaat waar de superster in Parijs in verzeild is geraakt.

Bovendien kon Messi - toch getekend door de situatie? - niet echt indruk maken. Het was vooral Kylian Mbappé die de hoofdrol vertolkte. Hij scoorde tweemaal, vooral de 4-0 vloog knap binnen na een enig mooie volley.

De kans dat Messi zijn aflopende contract bij PSG alsnog zal verlengen, is zo goed als nihil. Enkele dagen geleden kwam persagentschap AFP zelfs met het nieuws dat Messi al een akkoord heeft met het Saoedische Al-Hilal, dat hem volgens een anonieme bron “een monstercontract” zou aanbieden. Geruchten die door Messi en zijn entourage met klem ontkend werden. “Er is absoluut niets overeengekomen met gelijk welke club voor volgend seizoen”, aldus Messi’s vader Jorge. “Wij nemen een beslissing aan het eind van dit seizoen. Niets is getekend, overeengekomen of als mondeling akkoord gegeven. Dit is fake news die Lionels naam misbruikt.”

KIJK. Met deze video bood Messi zijn excuses aan voor z’n trip naar Saoedi-Arabië

Neymar en Luis Suarez steunden Messi wel

