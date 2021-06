Messi in opstand? “Zuid-Amerikaanse sterren in overleg om Copa America te boycotten”

Zuid-Amerikaan­se voetbal­bond schrapt nu ook Argentinië als gastland van de Copa América

31 mei De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol heeft besloten de Copa América niet te spelen in Argentinië. Het toernooi zou aanvankelijk in Argentinië en Colombia gespeeld worden, maar de bond schrapte Colombia eerder al als gastland vanwege de gespannen politieke situatie in het land. De Copa América staat gepland van 13 juni tot en met 10 juli. Onduidelijk is waar het toernooi nu wordt gespeeld.