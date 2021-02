Messi gidst Barça langs Sevilla: Argentijn scoort en geeft assist in Andalusië

La LigaBarça blijft in het spoor van Atlético - dat wel twee matchen minder heeft. Messi en co wonnen deze namiddag op het veld van Sevilla. Het werd 0-2, de Argentijn was alweer goed voor een doelpunt en een assist.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘t Was lang wachten op kansen in het Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Barça - dat met drie centrale verdedigers speelde in een 5-3-2 - voetbalde het best, maar Sevilla-doelman Bono écht testen lukte lang niet. Ook Ter Stegen bleef eigenlijk werkloos, de match zou beslist worden op details. Slordig balverlies is er zo één.

Op het halfuur speelden de mannen van Lopetegui het dramatisch uit, waarna Barça kon counteren. Koundé bleef hangen en Messi kreeg veel ruimte: dan wordt het link. Dat bleek ook, de Argentijn stuurde Dembélé perfect diep, de Fransman faalde niet: 0-1.

Volledig scherm © AFP

Bij Sevilla bleven Gomez en De Jong, allebei zeer bleek, in de kleedkamer. Maar veel beterschap was er niet. Via Messi en Dest kreeg Barça nog kansen op de 0-2, maar die kwam er niet. Aan de overkant deed En-Nesyri de netten trillen, maar die goal werd afgekeurd voor voorafgaand hands. In het absolute slot deed Messi het licht uit met zijn 38ste goal ooit tegen Sevilla.

Voor Barça is het de vijftiende opeenvolgende ongeslagen partij in La Liga. In de stand naderen de mannen van Koeman tot op twee punten van Atlético, dat wel twee matchen minder heeft.

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.