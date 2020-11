Messi gepikeerd: “Word verantwoordelijk gehouden voor alle problemen”

Buitenlands voetbal “Zijn cijfers spreken voor zich”: Sergio Ramos mist twee penalty’s, maar krijgt wereldre­cord van ex-Anderlecht­spe­ler wel in het vizier

16 november Memorabele avond zaterdag voor Sergio Ramos, helaas op meerdere manieren. Met 177 caps wordt de 34-jarige Spanjaard de Europeaan met de meeste interlands achter zijn naam - hij krijgt ook het wereldrecord in het vizier. Máár Ramos miste in zijn jubileummatch tegen Zwitserland ook twee strafschoppen. “Als we voor de derde keer een penalty hadden gekregen, had hij die ook genomen.”