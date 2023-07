Meer dan alle F1-coureurs samen, meer dan alles wat LeBron verdiende: het hallucinante loon dat wacht op Mbappé in perspectief

Het lokt zelfs grapjes uit van de grootste NBA’ers. Het hallucinante bedrag dat Kylian Mbappé (24) in Saoedi-Arabië kan verdienen is talk of the town . 700 miljoen euro in één jaar. Een bedrag dat zelfs de allergrootsten in hun sport, soms zelfs over hun hele carrière heen, doet verbleken.

Astronomisch. Anders kan je het bedrag dat Kylian Mbappé kan gaan verdienen bij het Saoedische Al Hilal niet noemen. Meerdere bronnen spreken van 776 miljoen dollar per seizoen. Ofwel 700 miljoen euro. Niet dat de Fransman meteen lijkt toe te happen, hij verkiest (voorlopig) in Europa te blijven. Maar het is wel een waanzinnige som - Ronaldo verdient ‘slechts’ 200 miljoen per jaar - die ook andere sportvedetten niet ontgaat. En vooral enkele toppers in de NBA kunnen het niet laten om op sociale media grappig uit de hoek te komen.

Giannis Antetokounmpo (28) is een van de grootste sterren in de NBA. Hij werd in 2021 kampioen met de Milwaukee Bucks en werd tweemaal verkozen tot Most Valuable Player (2019, 2020). De Griek is ook zevenmaal NBA-All-Star. Antetokounmpo verdient bij de Milwaukee Bucks zo’n 30 miljoen dollar (27 miljoen euro) bij jaar. “Al Hilal, jullie kunnen mij ook nemen. Ik lijk op Mbappé”, schrijft hij op Twitter.

Mbappé kon het mopje wel smaken. Hij reageerde met een resem lachende emoji’s.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Antetokounmpo is niet de enige die schrikt en (gespeeld) jaloers is van het voorstel uit Saoedi-Arabië.

Draymond Green (33) - viermaal NBA-kampioen - verlengde onlangs zijn contract bij Golden State Warriors. Hij verdient voortaan 27,6 miljoen dollar (24,9 miljoen euro per jaar). “Ze hebben daar in Saoedi-Arabië ook basketbalcompetities, toch?”, lachte hij op Twitter. “Ik denk niet dat de inkt op mijn contract al is opgedroogd.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook the one and only LeBron James kon het zich niet laten. Hij postte de alombekende scène uit de filmklassieker ‘Forrest Gump’ - met een spurtende Tom Hanks - “Ik, onderweg naar Saoedi-Arabië.”

Een vergelijking met wat diezelfde LeBron James in zijn carrière al opstreek maakt het loonpakket dat op Mbappé ligt te wachten nog hallucinanter. Of hoe het potentiële salaris van Mbappé pas echt in perspectief wordt gezet. In zijn hele carrière sinds 2003 verdiende LeBron - toch goed voor vier titels en momenteel een jaarsalaris van 47,6 miljoen dollar (42,6 miljoen euro) - tot nu toe 531 miljoen dollar (479 miljoen euro). Ruim 200 miljoen euro minder op twintig jaar tijd dan wat Mbappé dus kan verdienen in amper twaalf maanden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En zo zijn er nog vergelijkingen die alle verbeelding tarten. 700 miljoen euro op één seizoen is (veel) meer dan...

• de totale waarde aan spelersmateriaal van Tottenham op 1 juli 2023 volgens ‘Transfermarkt’. Harry Kane, Cristian Romero, Richarlison en co. kloppen volgens de gespecialiseerde website af op 605 miljoen euro.

• het totale prijzengeld in de Europa League editie 2022/23. Voorrondes, groepsfase en knock-outfase incluis. In totaal werd een som van 465 miljoen euro verdeeld over meer dan vijftig clubs. Winnaar Sevilla kreeg 8,5 miljoen.



• wat Lionel Messi (36), Cristiano Ronaldo (38) en Karim Benzema (35) - in totaal dertien Ballon d’Ors - samen jaarlijks aan zuiver loon verdienen bij respectievelijk Inter Miami, Al Nassr en Al-Ittihad. Ofwel 50 miljoen euro + 200 miljoen euro + 200 miljoen euro. 450 miljoen euro voor een toptrio, maar beduidend minder dan Mbappé.



• het langdurige monstercontract dat Patrick Mahomes (27), de beste American football-speler van het moment, tekende bij Kansas City Chiefs. Tot en met 2031 zal de immens populaire Mahomes 445 miljoen euro verdienen.

Volledig scherm Patrick Mahomes. © Getty Images

• wat tennislegende Serena Williams (41) in haar hele carrière verdiende. En daar zijn toch 23 grandslams bij. De Amerikaanse - sinds 1998 op het circuit en meteen op hoog niveau - streek in totaal 406 miljoen euro op.



• het jaarloon van alle twintig Formule 1-coureurs samen. Max Verstappen (49,6 miljoen euro), Lewis Hamilton (31,5 miljoen euro), Charles Leclerc (21,6 miljoen euro) en de zeventien anderen hebben 189,5 miljoen euro.

En misschien wel het meest opmerkelijke. Áls Mbappé ingaat op het voorstel, verdient hij dus 700 miljoen euro per jaar. Dat is: 13,46 miljoen euro per week. 1,92 miljoen euro per dag. 80.000 euro per uur. 1.333 euro per minuut. 22,22 euro per seconde. Eindwinnaar Jonas Vingegaard verdiende aan zijn drie weken beukwerk in de Tour de France (dat hij in principe verdeelde onder de andere renners en stafleden van Jumbo-Visma) 551.970 euro. Ofwel wat Mbappe daar in Saoedi-Arabië zou verdienen in een zevental uur...

KIJK OOK. Op deze momenten werd Mbappé uitgejouwd bij PSG

Volledig scherm Kylian Mbappé. © AFP