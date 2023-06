Meer dan 16.000 euro per speelminuut: hoe Eden Hazard, ondanks het toekijken, zijn bankrekening rijkelijk gevuld zag worden bij Real

3.736 speelminuten - het equivalent van 41,5 wedstrijden. Dat is de eindbalans van de schamele speelgelegenheid die Eden Hazard kreeg in vier jaar bij Real Madrid. Bijna de helft van dat aantal verzamelde hij zelfs in zijn eerste seizoen in Bernabéu. De voormalige Rode Duivel vertoefde de rest van de tijd vaker op de bank, de tribune en (vooral) in de lappenmand. Vooral sinds de komst van Carlo Ancelotti, in de zomer van 2021, was het ‘game over’ voor Hazard.