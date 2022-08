Medische tests en contract voor vier jaar: transfervrije Adnan Januzaj bijna van Sevilla

Voetbal “De nieuwe Beckhams? Van de lesbische wereld misschien”: EK-ster Beth Mead bevestigt relatie met Oran­je-ster en ploeggeno­te Vivianne Miedema

Beth Mead heeft in een openhartig interview met The Times haar verhaal gedaan over het bijzonder afgelopen jaar dat ze achter de rug heeft. Ook vertelt de Engelse over haar relatie met Vivianne Miedema, haar Nederlandse aanvalspartner bij Arsenal. “Natuurlijk zijn er wel eens ruzies of spanningen in de kleedkamer, maar we weten allemaal heel goed hoe we werk en privé gescheiden moeten houden.”

27 augustus