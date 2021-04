Medisch panel: Maradona kreeg ontoereikende zorg

De volksheld overleed op 25 november aan een hartaanval. Het Openbaar Ministerie in Argentinië had een medisch panel samengesteld van experts die zich moesten buigen over de vraag of voetbalgrootheid Diego Maradona voor zijn dood de juiste behandeling had gekregen of dat er sprake was van nalatigheid.

In een 70 pagina's tellend document dat vrijdag werd gelekt aan de lokale pers stelt het panel dat het overlijdensproces bij Maradona begon "zeker twaalf uur" voordat hij dood in zijn bed werd gevonden. Volgens de experts was de behandeling van de Argentijn omgeven met "onregelmatigheden en tekortkomingen" en heeft het behandelend team zijn overlevingskansen "aan het lot" overgelaten.

Volledig scherm Hersenchirurg en lijfarts Leopoldo Luque samen met Diego Maradona na een operatie waarbij een bloedprop werd verwijderd.(11/11/2020) © AFP

Het panel zegt ook dat Maradona een betere kans op overleven had gehad bij goede behandeling in een geschikte medische kliniek. De voetbalvedette overleed in een huurhuis in een chique buurt in Tigre, waar hij thuiszorg kreeg. Enkele weken eerder was hij nog opgenomen in een een privékliniek in Olivos, net buiten hoofdstad Buenos Aires, waar via een hersenoperatie een bloedprop werd verwijderd.

Luque heeft altijd verklaard dat Maradona zélf wilde vertrekken uit de kliniek, maar dat gaat er bij de experts niet in. Zij vinden dat Maradona op dat moment “niet volledig gebruik kon maken van zijn verstandelijke vermogens, noch in de positie was om beslissingen te nemen over zijn gezondheid”.

Het rapport bevestigt de vermoedens van familieleden en fans van Maradona, die in maart de straat op gingen om duidelijkheid te eisen over de doodsoorzaak van Diego Maradona.

Gerechtelijk onderzoek

Er loopt een onderzoek naar zeven personen, onder wie hersenchirurg en lijfarts Leopoldo Luque, psychiater Agustina Cosachov en psycholoog Carlos Díaz. Zij zijn aangemerkt als verdachten in de strafzaak, met onopzettelijke doodslag als formele aanklacht en kunnen hiervoor een gevangenisstraf krijgen van 5 tot maximaal 15 jaar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook