Mbappé-mania in Kameroen: Franse superster vorstelijk onthaald, maar kan ook in Afrika transferperikelen niet ontvluchten

De toekomst van Mbappé bij PSG houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Kort samengevat: hij heeft er een contract tot 2024, wil dat niet verlengen en kan daardoor volgend jaar gratis de deur uit. Maar dat is niet de intentie van PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi. “Ik was in shock en teleurgesteld toen ik vernam dat Kylian de intentie heeft om volgend jaar gratis te vertrekken. We hadden daarover een mondeling akkoord. Het is atypisch voor Kylian om zo te handelen. Als iemand hem van gedachten heeft doen veranderen, is dat niet mijn schuld. Maar gratis zullen we de beste speler ter wereld niet laten gaan. Laat dat duidelijk zijn.”

Volledig scherm © AFP

De uitlatingen van Al-Khelaïfi zijn volgens l’Équipe niet goed onthaald in het kamp-Mbappé. De aanvoerder van Les Bleus is net op een driedaags bezoek in Kameroen, het thuisland van zijn vader Wilfried en volgens de Franse sportkrant heeft hij er laten uitschijnen dat hij “nooit de belofte heeft gemaakt om niet transfervrij te vertrekken”. Geen beste sfeer dus, al is de verwachting nog steeds dat Mbappé zich rond 20 juli in de Franse hoofdstad meldt voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Wordt vervolgd.

Volledig scherm © AFP

Mbappé zal tijdens zijn bezoek in Kameroen, waar hij met een enorm veel enthousiasme werd onthaald, een heel programma afwerken. Zo bezoekt hij er zijn grootouders en ontmoet hij minister-president Joseph Ngute. Verder zal hij een exhibitiematch spelen tegen FC Vent d’Etoudi, de tweedeklasser van tennislegende Yannick Noah. Het is ook in diens hotelcomplex dat de familie van Mbappé zal verblijft.

Daarnaast bezoekt hij enkele scholen in het land die ondersteund zijn door zijn stichting Inspired By KM (IBKM). “Het is fijn om hier te zijn en zoveel liefde te voelen van dit mooie land”, zei Mbappé in een kort tv-interview.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP