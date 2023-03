Mbappé gepaaid, Griezmann gekwetst: PSG-ster die nieuwe kapitein van Frankrijk wordt zorgt meteen voor deining

L’Equipe wist het gisteren al: Kylian Mbappé wordt de nieuwe kapitein van ‘Les Bleus’. Op z'n 24ste al aanvoerder van de Franse nationale ploeg? Jong, maar zeker niet de jongste ooit. Zijn voorganger Hugo Lloris was er zelfs maar 23 toen hij aan zijn ‘ambtstermijn’ begon. Toch ontstond er meteen deining over de aanduiding van de Franse sterspeler.

KIJK. Dit is wat Deschamps zegt over de aanvoerderskwestie

Op z’n cv staan 66 caps en 36 doelpunten als international. Hij was bepalend voor de WK-triomf van 2018 en het bereiken van de WK-finale vorig jaar. Aan adelbrieven ontbreekt het Kylian Mbappé dus zeker niet. In Qatar bleek Mbappé niet alleen een leider te zijn in stats. Zo nam hij tijdens de rust het woord toen ‘Les Bleus’ in de finale riskeerden ingemaakt te worden door Argentinië. Hij pepte de andere spelers op met een inspirerende speech en sleepte met drie goals nog eigenhandig penalty's uit de brand. Toen de Franse bondsvoorzitter Noël Le Graët zich in januari laatdunkend uitliet over Zinédine Zidane, tikte Mbappé hem als eerste op de vingers - zijn tweet werd 110 miljoen keer gelezen. En hij was het die de contracten over de portretrechten van de spelers met de Franse voetbalbond mee onderhandelde.

Volledig scherm © AFP

Voor alle duidelijkheid: officieel is het nieuws nog niet. Bondscoach Didier Deschamps, zelf kapitein bij ‘Les Bleus’ van 1989 tot 2000, sprak gisteren in Clairefontaine wel met de spits van PSG over z’n voornemen om hem aan te stellen, maar dat was een informele babbel. Deschamps had zich eerder al laten ontvallen dat Mbappé een legitieme keuze zou zijn als opvolger van doelman Hugo Lloris, die na het WK afzwaaide, net als verdediger en vicekapitein Raphaël Varane. “Voor mij is Kylian momenteel de beste speler ter wereld. Wat hij presteert, op zijn leeftijd, dat is uitzonderlijk.” Zijn sterspeler de aanvoerdersband ontzeggen, dat zou mogelijk slecht vallen bij Mbappé.

Volledig scherm © Photo News

Geen eensgezindheid

Toch bestaat er geen eensgezindheid over Mbappé als nieuwe patron. Zijn ego speelt te veel op. Denk maar aan het incident met Olivier Giroud net voor het EK van 2020. De Franse topscorer klaagde toen dat Mbappé hem niet aanspeelde tijdens een vriendschappelijke interland, alsof hij een vierderangsaanvaller was. Mbappé was naar verluidt woest, toen hij die kritiek hoorde. En dat hij tijdens het WK een tijdlang weigerde om op persconferenties te verschijnen, werd hem ook aangerekend: dàt was niet hoe een leider zich hoort te gedragen. Mbappé bood nadien zijn excuses aan: hij zei dat hij zich op het WK wilde focussen. De Franse sportkrant L’Equipe meldde dat hij vooral netelige vragen over zijn toekomst bij PSG wilde ontlopen.

Volledig scherm © Photo News

Deschamps paaide dus Mbappé, maar kwetste zo wel een andere vedette: Antoine Griezmann was volgens de Franse media not amused met de keuze van z’n selectieheer. Griezmann zou zich gepasseerd voelen. Hij heeft tenslotte al 117 caps, 42 goals en 28 assists op de teller staan sinds hij in 2014 debuteerde. Hij behoort tot de trouwste soldaten van Deschamps. Zo offerde de 32-jarige aanvaller van Atlético zich tijdens het WK nog helemaal op voor het collectief. “Ik doe alles voor Frankrijk en voor Deschamps," sprak Griezmann.

Volledig scherm © Photo News

Volgens Le Figaro is Griezmann nu zo ontgoocheld dat zich over zijn toekomst als international zou beraden, zeker na het afhaken van leeftijdsgenoten zoals Lloris en Varane, terwijl zijn maatje Paul Pogba nog altijd ontbreekt bij ‘Les Bleus’ wegens blessure. Hij mist vrijdag in Parijs dan ook de start van de kwalificatiecampagne voor het EK van 2024, met de komst van Oranje. En het debuut van Kylian Mbappé als z’n nieuwe kapitein.

Volledig scherm © Photo News