‘Match van de Vrede’ loopt volledig uit de hand in Nederland: spelers bekogeld en vechtpartijen op tribunes

Negentig minuten later een compleet ander beeld in de Gelredome. De wedstrijd werd vroegtijdig gestaakt omdat de thuisaanhang zich van haar slechtste kant liet zien. In blessuretijd liep het flink mis. Een fan liep het veld op, Sparta-doelman Okoye joeg de man weg. Dat was niet naar de zin van de Vitesse-fans, die Okoye bekogelden met bier. Toen zijn ploeggenoten daarop verhaal gingen halen, werd er nog meer op het veld gesmeten. Scheidsrechter Dieperink besloot de wedstrijd tijdelijk te staken. Terwijl het spel stil lag, werd er met vuurwerk gegooid en braken er vechtpartijen uit op de tribunes. De spelers kwamen uiteindelijk niet meer naar buiten - Sparta weigerde nog te spelen. Wat er met de resterende minuten gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Supporters van Vitesse kwamen twee weken geleden ook al negatief in het nieuws. Voetbalbond KNVB is afgelopen week een vooronderzoek gestart naar het wangedrag van Vitesse-supporters tijdens de uitwedstrijd bij FC Utrecht (1-1) op 20 februari. Toen de wedstrijd in stadion de Galgenwaard bijna een half uur bezig was, werd er met vuurwerk gegooid vanuit het uitvak. Vitesse had dezelfde dag al nadrukkelijk afstand genomen van het gedrag van een deel van de aanhang en excuses aangeboden. De club zei alles in het werk te gaan stellen om de daders te achterhalen en ervoor te zorgen dat ze “passende straffen” opgelegd krijgen. Eerder dit seizoen speelden zich vergelijkbare ongeregeldheden af bij Vitesse tegen FC Utrecht in Arnhem.