Martínez stuurt niet aan op vertrek: Everton wilde bondscoach graag terug, maar kreeg een ‘neen’

Het was Everton menens. Zijn directie, zo klonk het zondagavond, wachtte op een sein van de Belgische voetbalbond. De middenmoter in de Premier League ontsloeg zondag zijn coach Rafa Benítez, na tegenvallende resultaten. Eén van de topkandidaten om de Spanjaard op te volgen is een oude bekende: Roberto Martínez. De eerste lijnen werden dit weekend uitgegooid. Everton wilde snel zekerheid of Martínez kon/wilde komen. De Engelse club kreeg geen bevestigend antwoord.

Bij de bond gingen ze dit weekend al op de rem staan. Officieel geeft de Royal Belgian FA geen commentaar op de kwestie, maar in de wandelgangen valt te horen dat de bond op minder dan een jaar voor het wereldkampioenschap in Qatar niet plots op zoek wil naar een nieuwe hoofdtrainer en technisch directeur. Zelf heeft Martínez ook zijn zinnen gezet op het WK. Een ‘commitment’ dat hij niet zomaar laten varen, valt te horen.

De voorbije jaren hebben meerdere Engelse en Spaanse clubs de bondscoach gepolst. Arsenal en Tottenham voerden verkennende gesprekken. Newcastle, Norwich en Aston Villa wonnen informatie in. Bij Barcelona en Real Madrid werd zijn naam intern weleens besproken. Tot concrete gesprekken met de bond over een effectief vertrek kwam het nooit. Martínez bleef het project Belgium trouw. Ook omdat gegadigden op meerdere paarden hadden ingezet.

Bij Everton lag dat anders. Er was bovendien een emotionele band, die zelfs zijn ontslag in 2016 niet heeft doorgeknipt. Diehard-fans hoonden hem in een teleurstellend derde seizoen op Goodison Park weg, maar binnen de directie heeft hij zijn supporters behouden. Niet in het minst Bill Kenwright, de erevoorzitter van de club. Kenwright destijds: “Hij gedraagt zichzelf op en naast het veld op dezelfde manier. Met een geweldige stijl, vertrouwen, positivisme en klasse. Hij is een Everton-man.” Een tegenvallend tweede en derde jaar veranderden naar verluidt weinig aan die mening.

Het ontslag van Martínez was destijds de eerste beleidsdaad van Farhad Moshiri als nieuwe baas. De Brits-Iraanse eigenaar zou zes jaar na datum geen bezwaren hebben tegen een terugkeer van Martínez. Zijn afzetting toen was een kostelijke zaak. Everton probeerde de ontslagpremie flink naar beneden te onderhandelen, maar Martínez’ advocaat Chris Farnell zwaaide met een clausule. De club moest zijn nog drie jaar lopende overeenkomst volledig uitbetalen — zo’n 14 miljoen euro.

Uiteindelijk vonden beide partijen tijdens een onafhankelijk hoorcomité in Londen een compromis. Hij kreeg een gouden handdruk van bijna 12 miljoen euro uitbetaald. Martínez stemde in met een kleine toegift indien het bedrag in één keer werd gestort en hij meteen bij België aan de slag kon gaan, zonder schadeclaim. Voor de centen hoefde hij het dus niet te doen bij de Duivels. Everton gaf hem flinke bonus mee — meer dan hij de voorbije vijf jaar bij de bond opstreek.

Bouw nieuw stadion

De Everton-fans waren sowieso verdeeld over een terugkeer van Martínez. Sinds zijn vertrek snakt de club naar stabiliteit. Moshiri stuurde Ronald Koeman, Sam Allardyce, Marco Silva en Benitez de laan uit. Carlo Ancelotti stapte zelf op. De Toffees zijn erg afhankelijk van de centen van hun wispelturige eigenaar, maar hopen met de bouw van een nieuw stadion weer een grotere speler te worden.

