Marokkaanse bekermatch ontspoort volledig: 160 gewonden, materiele schade is enorm

FAR Rabat - zevende in de Marokkaanse eerste klasse - verloor het duel in de zestiende finales van de beker met 0-2 van Fez, eveneens een club op het hoogste niveau. Toen in het slot bleek dat de nederlaag onafwendbaar was, bestormden fans van de thuisploeg het veld om de confrontatie met de bezoekende supporters op te zoeken, melden lokale media. Daarop kwamen de ordediensten tussenbeide. In totaal zouden er 160 gewonden gevallen zijn: 103 bij de ordediensten en 57 supporters. Ook aan 33 voertuigen werden vernielingen aangebracht. Er is ook veel schade aan het Fez Stadium. Reclamepanelen werden vernietigd, stoeltjes werden losgerukt en het VAR-scherm kreeg het eveneens zwaar te verduren.