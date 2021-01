Marktwaarde van Jérémy Doku nu al geschat op 65,4 miljoen euro, die van Eden Hazard gedevalueerd tot 27,5 miljoen euro

VoetbalHet Zwitserse sportonderzoeksbureau CIES schat de marktwaarde van Jérémy Doku nu al op 65,4 miljoen euro. Daarmee zou hij momenteel de vierde duurste Belgische speler binnen de Europese top 5-competities zijn. De marktwaarde van Eden Hazard daarentegen is volgens CIES met 27,5 miljoen euro in vrije val.

Het Internationaal Centrum voor Sportstudies (CIES) in Zwitserland maakt jaarlijks een overzicht van de marktwaarde van de topvoetballers in de Europese top 5-landen. Bij die inschatting houdt CIES onder meer rekening met de leeftijd, positie, contractduur, de economische situatie zoals nu ook de coronacrisis, competitiesterkte, prestaties & statistieken en internationale status. Zo klimt het Noorse fenomeen Erling Haaland van Borussia Dortmund al naar de tweede plek met een geschatte marktwaarde van 152 miljoen euro. Aan kop pronkt Marcus Rashford van Manchester United die momenteel 165,6 miljoen waard zou zijn.

Van de Belgen valt vooral de steile klim van Jérémy Doku op. Hij verkaste deze zomer voor 27 miljoen plus bonussen van Anderlecht naar Rennes, maar CIES schat zijn marktwaarde nu al meer dan dubbel zo hoog in met 65,4 miljoen euro, ofwel bij de 70 duurste spelers in de Europese topcompetities. Ook al zijn zijn statistieken in de Ligue 1 nog niet denderend met nul goals en twee assists, beoordeelt CIES dat hij met zijn jonge leeftijd en kwaliteiten een enorme progressiemarge heeft.

Volledig scherm Doku. © AFP

Lukaku

Van de Belgen staat Romelu Lukaku het hoogst gerangschikt op de 26ste plek met een marktwaarde van 97,6 miljoen euro. Drie jaar geleden stond zijn marktwaarde nog op 164,8 miljoen berekend. Ook Kevin De Bruyne zag zijn marktwaarde van toen, 167,8 miljoen euro, dalen tot 71,9 miljoen euro. Hij onderhandelt met City over een verlenging aan verbeterde voorwaarden van zijn contract, dat in principe afloopt in juni 2023. De 23 jaar jonge Youri Tielemans klom met sterke prestaties bij Leicester City naar een marktwaarde van 70,6 miljoen euro. Ook zijn ploegmaat Timothy Castagne zit met 48,1 miljoen euro in de lift.

Volledig scherm Romelu Lukaku. © Photo News

Hazard

Eden Hazard is daarentegen flink gedevalueerd. Hij valt met een berekende waarde van 27,5 miljoen buiten de top 100 in het onderzoek. Zijn blessureleed en magere statistieken bij Real, en ook al zijn oudere leeftijd van 29 jaar verklaren de daling. Zijn broer Thorgan Hazard (Borussia) is met 40,1 miljoen euro hoger ingeschat. Ter vergelijking: in 2017 was de marktwaarde van Eden Hazard nog 110 miljoen euro ingeschat. Bij zijn transfer in 2019 van Chelsea naar Real zou toen volgens de media een transfersom van 100 miljoen euro betaald zijn. Later lekte uit dat het bedrag dat Real moest ophoesten tot 160 miljoen euro kon oplopen. Het Amerikaanse ESPN somde Hazard deze week op onder de “duurste transfervergissingen” van Real.

Ook de geschatte koersprijs van twee wereldtopvoetballers Lionel Messi en Cristiano Ronaldo is fel gedaald. Messi staat als 97ste nog net in de top-100 met 54 miljoen euro. De Argentijn is dan ook al 33 jaar oud en heeft bij Barcelona nog maar een contract tot deze zomer lopen. Ronaldo is met zijn leeftijd van 35 jaar en relatief korte contractduur bij Juventus tot 2022 volgens CIES nog 47 miljoen euro waard, waarmee hij 131ste in de lijst staat.

Volledig scherm Ook de geschatte koersprijs van twee wereldtopvoetballers Lionel Messi (r) en Cristiano Ronaldo is fel gedevalueerd © AFP

Top 10 van marktwaarde spelers in Europese top-5-competities

1. Marcus Rashford (Man. United/Premier League): 165,6 miljoen euro

2. Erling Haaland (Borussia Dortmund/Bundesliga): 152 miljoen euro

3. Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Premier League): 151,6 miljoen euro

4. Bruno Fernandes (Man. United/Premier League): 151,1 miljoen euro

5. Kylian Mbappé (PSG/Ligue 1): 149,4 miljoen euro

6. Jadon Sancho (Borussia Dortmund/Bundesliga): 148,3 miljoen euro

7. Joao Felix (Atletico Madrid/La Liga): 141,5 miljoen euro

8. Alphonso Davies (Bayern/Bundesliga): 139,2 miljoen euro

9. Raheem Sterling (Man. City/Premier League): 136,9 miljoen euro

10. Kai Havertz (Chelsea/Premier League): 136 miljoen euro

Top 10 van marktwaarde Belgen in Europese top-5-competities

1. Romelu Lukaku (Inter Milaan/Serie A): 97,6 miljoen euro

2. Kevin De Bruyne (Man. City/Premier League): 71,9 miljoen euro

3. Youri Tielemans (Leicester City/Premier League): 70,6 miljoen euro

4. Jérémy Doku (Rennes/Ligue 1): 65,4 miljoen euro

5. Thibaut Courtois (Real/La Liga): 48,8 miljoen euro

6. Timothy Castagne (Leicester City/Premier League): 48,1 miljoen euro

7. Thorgan Hazard (Borussia Dortmund/Bundesliga): 40,1 miljoen euro

8. Leander Dendoncker (Wolverhampton/Premier League): 39,5 miljoen euro

9. Eden Hazard (Real/La Liga): 27,5 miljoen euro

10. Alexis Saelemaekers (AC Milan/Serie A): 26,9 miljoen euro

Bron: CIES Football Observatory

Volledig scherm Doku. © Photo News