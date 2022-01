Mario Balotelli na ruim drie jaar weer opgeroepen voor Italiaanse nationale ploeg

Mario Balotelli, die voor het Turkse Adana Demirspor speelt, is al meer dan drie jaar niet opgeroepen voor de nationale ploeg van Italië. Omdat er komend weekend een interlandperiode is, heeft Mancini van 26 tot en met 28 januari een trainingsstage gepland in Firenze. Italië speelt pas eind maart tegen Noord-Macedonië. De winnaar neemt het in de finale op tegen Turkije of Portugal.