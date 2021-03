Marca: “Cristiano Ronaldo verlaat Juventus áls Real Madrid hem opbelt”

Als Cristiano Ronaldo wordt opgebeld door Real Madrid, dan vertrekt hij bij Juventus. Opvallende stelling van Marca. De Portugees is naar verluidt enthousiast over een terugkeer naar de Spaanse hoofdstad, waar hij meerdere successen boekte. ‘CR7' won met ‘de Koninklijke’ onder meer twee keer La Liga (2012, 2017) en viermaal de Champions League (2014, 2016, 2017, 2018). Volgens Marca is Ronaldo nog steeds overtuigd dat hij Real naar nieuwe trofeeën kan loodsen.

“Ronaldo terug naar Real? Het is mogelijk, het is mogelijk”, klonk het eerder bij coach Zinédine Zidane. “We kennen Ronaldo en weten wat hij allemaal voor onze club gedaan heeft. Ik had het geluk hem te kunnen trainen en het is echt indrukwekkend wat hij allemaal kan. Maar vandaag is het Juventus dat daarvan profiteert en dat moeten we respecteren.”

Karim Benzema vertelde daarnaast op een persbabbel dat hij graag weer aan de zijde van Ronaldo wil spelen. “Samen hebben we veel bereikt, veel doelpunten gescoord, mooie acties gemaakt. Dat is alweer drie jaar geleden. Natuurlijk wil ik dat dat terugkomt, maar ik heb er geen inspraak in. Ik ben geen trainer of voorzitter en weet ook niet hoe Cristiano zich voelt bij Juventus.”

Vervangers ‘CR7' scoren niet

De ‘vervangers’ van Ronaldo kunnen hoe dan ook maar moeilijk scoren voor ‘de Koninklijke’. Real Madrid spendeerde sinds het vertrek van de Portugees maar liefst 304 miljoen euro aan aanvallers: Eden Hazard (115 miljoen euro), Vinicius (45), Rodrygo (45), Mariano Díaz (22), Luka Jovic (60) en Brahim Díaz (17).

Dat zestal trof sinds 2018 maar 35 keer raak in totaal: Vinicius (13 goals), Rodrygo (8), Mariano Díaz (6), Hazard (4), Jovic (2) en Brahim Díaz (2). Een mager cijfer, zeker in vergelijking met het aantal doelpunten van Ronaldo. Die liet bij Juventus al 95 maal de netten trillen. En of hij Real nog iets kan bijdragen.

De successen van Ronaldo bij Real: - 2x La Liga (2012, 2017) - 4x Champions League (2014, 2016, 2017, 2018) - 2x Copa del Rey (2011, 2014) - 2x UEFA Super Cup (2014, 2017) - 2x Supercopa (2012, 2017) - 3x WK voor clubs (2014, 2016, 2017)

