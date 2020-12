Maradona stuurde zijn laatste audiobericht naar nieuwe partner van zijn ex en die is scherp: “Ze hebben Diego laten sterven”

Diego maradona“Draag zorg voor Veró en mijn engel.” Het laatste spraakberichtje van Diego Maradona was er eentje aan het adres van Mario Baudry. Hij is de nieuwe partner van Pluisjes ex-vriendin Verónica Ojeda, met wie Maradona zijn jongste zoontje Diego Fernando op de wereld zette. Baudry, die als advocaat zal optreden van de jongste Maradona, reageert intussen scherp op de hele zaak. “Diego’s dood was te vermijden.”

Het is Luis Ventura, een Argentijnse journalist die doorgaans goed ingelicht is wat Diego Maradona betreft, die claimt dat het bewuste audiobericht het laatste was dat de legendarische nummer tien verstuurde voor hij op 25 november overleed aan een hartstilstand. De boodschap, een spraakbericht dat verstuurd zou zijn via WhatsApp, is gericht aan Mario Baudry, advocaat en ex-kabinetchef bij het Ministerie van Veiligheid in Buenos Aires én ook de nieuwe partner van Verónica Ojeda.

“Hallo Mario, Diego hier. Ik weet dat dit ongelofelijk lijkt, maar ik zie dat Veró het goed doet. Ze zei me dat ze nu met jou is. Draag zorg voor haar, maar ook voor mijn engel die met niemand te vergelijken is. Kijk, ik heb veel kinderen, maar dit is toch het meest bijzondere. Een knuffel”, aldus Maradona. Met die laatste uitspraak verwijst hij naar Diego Fernando, zijn jongste zoontje.

Volledig scherm Mario Baudry gaf aan er alles aan te zullen doen om de dood van Maradona tot op het bot uit te spitten. © AFP

Nieuwe vriend van z’n ex, advocaat van z’n zoontje

Verónica Ojeda reageerde nog nergens na de dood van haar ex-vriend, maar Baudry deed dat intussen wél. Ojeda benoemde hem tot advocaat van Diego Fernando, om diens belangen te behartigen in het onderzoek naar de dood van zijn vader. En Baudry bijt zich meteen vast in de zaak. “We gaan vragen dat al diegenen die verantwoordelijk waren voor de zorg van Diego in diens laatste dagen, onderzocht worden”, aldus Baudry, die ook nog aangaf dat Diego’s dood volgens hem en volgens Verónica “te vermijden was” en later in een ander interview zelfs zei “dat ze Diego hebben laten sterven.”

Volgens Baudry werd Maradona niet goed genoeg behandeld. “Diego had nog veel leven in zich, maar ze behandelden hem niet zoals het moest. Kort na zijn ziekenhuisopname had hij 24 uur per dag een arts aan zijn zijde en een ambulance ter beschikking, nu schoot daar helemaal niks van over.” Baudry benadrukte dat hij Leopoldo Luque, de arts van Maradona die de politie over de vloer kreeg, op dit moment niet veroordeelt. “Ik heb geen reden om te zeggen dat hij een slecht persoon is.”

Volledig scherm Leopoldo Luque, de arts van Diego Maradona. © EPA