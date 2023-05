Maradona bouwt feestje in de hemel: jaar geleden stal groep boze ultra’s de Fiat Panda van coach Spalletti, nu verkeert Napels in kampioenentrance

KIJK. Veldbestor­ming, véél vuurwerk en een gigantisch feest: eerste titel voor Napoli in 33 jaar zorgt voor ongeziene beelden

Het is gebeurd. Napoli heeft geschiedenis geschreven door zich te verzekeren van de Italiaanse landstitel, de eerste in 33 jaar. De supporters en de club leefden al weken toe naar dit bevrijdende moment. De ontlading was dan ook enorm.