Manchester United zal “nodige stappen ondernemen” na explosief interview Ronaldo, die bevestigt dat hij voor 350 miljoen naar Saoedi-Arabië kon

Buitenlands VoetbalOok in het tweede deel van zijn felbesproken interview met Piers Morgan pakte Cristiano Ronaldo uit met enkele opmerkelijke uitspraken. Zo vertelde de Portugees dat hij een aanbod van 314 miljoen pond - zo’n 350 miljoen euro - uit Saoedi-Arabië weigerde, schonk hij ook klare taal over z’n toekomst bij Manchester United én vergeleek hij zichzelf met... een aardbei. Intussen liet Manchester United weten “de nodige stappen te ondernemen”.

Het was Al-Hilal dat Ronaldo afgelopen zomer probeerde naar het Midden-Oosten te halen. “De geruchten daarover kloppen”, bevestigde hij. “Het was héél moeilijk om dat aanbod te weigeren, maar ik was oprecht gelukkig hier (bij Manchester United, red.). Ik geloofde dat ik weer veel goals zou scoren.”

Waarmee Ronaldo tegelijk een sneer uitdeelde naar de Engelse media. “Zij blijven maar schrijven dat niemand Cristiano Ronaldo nog wil. Hoe kan je nu een speler die 32 goals op een jaar maakt niét willen? Ik zou wel eens willen zien of anderen op 37-jarige leeftijd hetzelfde niveau kunnen halen als ik. Op dit moment ben ik ervan overtuigd dat ik een geweldig WK zal spelen. Ik ben er fysiek en mentaal klaar voor.”

Aan stoppen denkt de Portugese ster dan ook nog lang niet. Eerder gaf hij al aan nog mee te willen doen aan het EK 2024 in Duitsland, nu doet Ronaldo er zelfs een jaartje bij. “Ik wil graag nog drie seizoenen voetballen. Op m’n 40ste wil ik stoppen. Dat lijkt me een mooie leeftijd. Al weet je natuurlijk nooit wat er gebeurt in het leven.”

Respect

Cristiano Ronaldo kwam ook nog terug op zijn situatie bij Manchester United. Hij verwijt Erik ten Hag hem het leven zuur te hebben gemaakt om hem de club uit te werken. Het besluit van Ten Hag om Ronaldo te schorsen voor zijn weigering om in te vallen, zorgde in het hoofd van de voetballer voor kortsluiting. “Jij bent de beste voetballer ter wereld”, citeerde hij de reactie van zijn twaalfjarige zoon. “Hoe kunnen ze jou nu straffen?” De Portugees liet duidelijk merken tot op het bot te zijn beledigd.

Manchester United stond op 19 oktober met 2-0 voor tegen Tottenham Hotspur met nog drie minuten te gaan. Toen Ten Hag aan Ronaldo vroeg om in te vallen, schudde de Portugees zijn hoofd. Woedend beende hij het veld af richting de parkeerplaats. “Ik denk niet dat hij mij het respect geeft dat ik verdien”, verklaarde Ronaldo zijn gedrag. “Hij deed het expres, om mij uit de tent te lokken.”

Volledig scherm © REUTERS

De vijfvoudig winnaar van de Ballon D’Or gaf aan ‘misschien’ spijt te hebben van zijn keuze om het stadion voortijdig te verlaten, maar voelde zich in zijn recht staan. Ten Hag zou hem achter de schermen bewust irriteren. Dat de Nederlander hem publiekelijk steunde, maakte voor hem geen verschil. Ten Hag heeft volgens Ronaldo een gespleten tong. “Ik hou van mensen die de waarheid vertellen en dingen eerlijk vertellen.”

Wat Ten Hag precies verkeerd deed in zijn ogen, liet hij onbenoemd. Wel gaf Ronaldo zonder haperen een bloedhekel aan hem te hebben. “Ten Hag heeft geen empathie.” Het verzoek om het elftal te helpen tegen Spurs zit hem heel diep. “Je vraagt niet aan iemand die alles heeft gewonnen om drie minuten te spelen. Dat is onacceptabel. En Ten Hag zegt in de media van me te houden, maar dat is alleen maar voor de bühne. Honderd procent.”

Quote Ik ben niet dezelfde speler als toen ik 21 jaar was, maar ik ben slim, pas me aan. Cristiano Ronaldo

Het pr-team achter Ronaldo had hem duidelijk opdracht gegeven om de zoveel mogelijk zijn liefde voor de fans te benadrukken, totdat de ware toedracht van het interview zich eindelijk openbaarde. Na de club voor een slecht geleide marketingmachine te hebben uitgemaakt - een visie waar niemand over twijfelt - zei hij ‘misschien niet meer zo gemotiveerd te zijn als een paar maanden geleden’.

Morgan voedde hem vervolgens met een voorzet. Ben je aan een nieuwe uitdaging toe? “Misschien is het goed voor Manchester United en voor mij om aan een ander hoofdstuk te beginnen, voor mij is dat waarschijnlijk het beste.” Dat zijn vorm geen basisplaats toestond en zijn gedrag onaanvaardbaar was voor een 37-jarige speler met een weeksalaris van 600 duizend pond, wuifde hij weg. “Ik moet me goed voelen.”

Volledig scherm © AFP

Ten Hag had het team, zo liet hij doorschemeren, om hem heen moeten bouwen. “Net als iedereen word ik elke dag ouder. Ik ben niet dezelfde speler als toen ik 21 jaar was, maar ik ben slim, pas me aan. Als ik gelukkig ben, me in mijn hoofd vrij voel en ondersteuning krijg, zal ik blijven doorgaan met scoren.”

“Nodige stappen genomen” Manchester United heeft voor de tweede keer in amper vier dagen gereageerd op het explosieve interview van hun sterspeler. Al bleef het bij een kort statement: “Manchester United heeft deze morgen de nodige stappen genomen in respons op het recente interview van Cristiano Ronaldo.” Verdere communatie zal volgens de club pas volgen wanneer “dat proces z’n einde heeft bereikt”. Eerder liet United al weten “akte te nemen” van het interview van de Portugees en het volledige interview af te wachten voor iets te beslissen. “Onze focus blijft op het voorbereiden van de tweede seizoenshelft en het momentum, geloof en de samenhorigheid die door spelers, manager, staf en fans wordt gebouwd verder te zetten.” Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Aardbei

Eerder deze week maakte Ronaldo in hetzelfde interview met Piers Morgan ook al brandhout van Manchester United. “Het voelt alsof de club van mij af wil. Niet alleen de coach, maar ook de andere twee of drie mannen met macht binnen de club. Het voelt alsof ik het zwarte schaap ben, de speler op wie ze alle problemen afschuiven”, zei Ronaldo onder meer. Ook zijn bijna-transfer naar Manchester City, het overlijden van zijn zoontje en de ziekte van z’n dochtertje kwamen aan bod.

Wanneer het over de kritiek van ex-ploegmaats als Wayne Rooney of Gary Neville ging, maakte de Portugees een wel heel opvallende analogie. “Het gaat er niet enkel over dat ik goed voetbal, ook de rest is relevant. Je moet charismatisch zijn, je moet er goed uitzien. (lacht) Ik ben een stuk fruit waar iedereen in wil bijten... een aardbei bijvoorbeeld!”

Volledig scherm © ANP / EPA