Manchester City - zonder De Bruyne - en Liverpool winnen, Benteke en co spelen gelijk

Buitenlands voetbal Onze analist Jan Mulder eert Gerd Müller: “Hij benutte de gemakke­lijk­ste kansen, wat moeilijker is dan u denkt, niet missen”

15 augustus Gerd Müller is overleden. Heel Duitsland rouwt. “Gerd Müller was de beste spits aller tijden”, schrijft onze analist, en generatiegenoot van Müller, Jan Mulder in een open brief ter ere van ‘der Bomber’. Een ode aan sublieme draaikonterij en naaimachinegoals.