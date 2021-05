Manchester City derde keer kampioen in vier jaar dankzij Leicester - Guardiola: “Dit was de moeilijkste titel”

Buitenlands voetbalEindelijk feest voor Kevin De Bruyne en co. De derde landstitel in vier jaar is binnen voor Manchester City. Kevin De Bruyne en co mochten vieren vanuit hun zetel. De invallersploeg van Manchester United gleed uit tegen Leicester City.

Op 21 november 2020 stond Man City, na een 2-0 nederlaag bij Tottenham, op plaats dertien in de Premier League, met amper 12 punten uit 8 wedstrijden. De slechtste start ooit toen voor Pep Guardiola.

Op 11 mei 2021 is datzelfde Man City kampioen van Engeland na de nederlaag van dichtste achtervolger Man United tegen Leicester City, met Youri Tielemans en Timothy Castagne. Levensbelangrijke zege in de strijd om de Champions League-tickets voor Leicester. Een kloof van tien punten is niet meer overbrugbaar. Tottenham, op 21 november nog leider, staat zevende op 24 punten. Zo snel kan het gaan in vijf maanden.

Kampioenenmaker De Bruyne hield City tot half januari in de titelrace. Tijdens zijn afwezigheid wegens een hamstringblessure diepten zijn ploegmaats de definitieve kloof met de concurrentie uit. Met 5 goals en 11 assists is hij samen met Raheem Sterling de meest bepalende speler in de naakte cijfers. Niemand creëerde per 90 minuten zoveel kansen als onze landgenoot. Hij miste alleen een afwerker om zijn voorzetten en doorsteekpasses af te maken.

Het was geen recordseizoen van 10 goals en 20 assists of meer. City’s aanvallende middenvelder en wingers droegen, in afwezigheid van die killer voorin, hun steentje bij. Phil Foden en Riyad Mahrez stonden De Bruyne bij.

Achterin maakte Ruben Dias, de nieuwe centrale verdediger, een nog groter verschil. De 18 clean-sheets spreken boekdelen. Een bibberdefensie werd na zijn komst een moeilijk te ontwrichten blok. City anno 2020-2021 gaat de geschiedenis als een zakelijker team, veel meer dan de doelpuntenmachine in 2018 en 2019. Guardiola heeft er vrede meegenomen.

Voor De Bruyne is het ondertussen zijn derde titel in Engeland. Nog een kampioenschapsmedaille en hij staat in de all-time ranking naast Vincent Kompany, nog altijd de meest succesvolle Belg in Engeland. De Bruyne laat wel Courtois en Hazard achter zich – elk twee keer kampioen met Chelsea.

De Rode Duivel wil zijn seizoen (en zijn loopbaan) bekronen met de Champions League, eind deze maand.

Hij is het gezicht van dit City.

Guardiola: “Deze titel was de moeilijkste”

“Dit seizoen en deze titel zijn er geweest zoals geen ander. Dit was de moeilijkste. We zullen ons dit seizoen altijd herinneren omwille van de manier waarop we kampioen geworden seizoen. Ik ben zo trots om hier coach te zijn, mijn spelers zijn zo speciaal. Het is opmerkelijk hoe we dit seizoen, met alle beperkingen en moeilijkheden, zoveel consistentie hebben getoond. Elke dag staan mijn spelers er, om te vechten voor succes, om beter te worden. Dat geldt ook voor iedereen binnen onze staf, die achter de schermen eindeloos ervoor gezorgd hebben dat onze spelers altijd klaar waren om onverwachte uitdagingen te trotseren in dit turbulente jaar.”

