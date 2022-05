Manchester City bevestigt akkoord met Dortmund over transfer van Erling Haaland, Borussen kondigen ook meteen vervanger aan

Buitenlands Voetbal “Jullie zijn al op vakantie? Dan wij ook!”: harde kern van Lille komt uit protest in vakantie­out­fit naar het stadion

In de wedstrijd tussen Lille, de kampioen van vorig seizoen, en AS Monaco was er niet alleen op het veld iets te zien. Ook naast het veld was er heel wat te beleven. De harde kern van Lille vond dat hun ploeg na een 5 op 18 niet genoeg moeite deed op het veld en speelde alsof ze op vakantie waren, dus gingen de supporters ook in vakantiemodus.

