Man United verwijdert poster van Cristiano Ronaldo, die in interview openhartig praat over verlies zoontje

Over overleden zoontje: “Moeilijkste moment uit mijn leven”

Het eerste deel van het volledige interview werd vanavond uitgezonden op TalkTV. De eerder gelekte uitspraken over Ralf Rangnick - vorig seizoen interimcoach van Man United - passeerden de revue, maar het ging ook over Ronaldo’s privéleven. Meer bepaald over het verlies van zijn pasgeboren zoontje in april. “Dat was waarschijnlijk het moeilijkste moment van mijn leven sinds het overlijden van mijn vader”, vertelde CR7 aan interviewer Piers Morgan. “Het was ook vreemd, want met Bella kregen we wel een dochtertje. Ik wist niet of ik moest lachen of wenen - emotioneel was het om gek te worden. Een heel moeilijke periode voor Georgina en mij.”