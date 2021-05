Makelaar Mino Raiola zet Real Madrid en co op scherp: “Je hebt maar één kans om Haaland te kopen”

Buitenlands voetbalHet wordt dé transfersoap van de zomer. Trekt fenomeen Erling Haaland (20) naar een Europese voetbalgigant? Z’n makelaar Mino Raiola voert de druk in de Spaanse pers op én smijt een bloemetje naar Barcelona en Real Madrid. “Als zij komen, is het moeilijk om nee te zeggen.”

Liefst 110 miljoen euro. Ziedaar de geschatte marktwaarde van Erling Haaland, dit seizoen goed voor 37 goals en 11 assists in 38 wedstrijden. Machine. Álle Europese topclubs tonen verregaande interesse om de spits binnen te halen. Hij heeft nog een contract tot 2024 bij Borussia Dortmund. In de zomer van 2022 wordt een clausule geactiveerd waarin hij voor een beperkt bedrag (75 miljoen euro) kan vertrekken, maar clubs als Real Madrid, Manchester City, Barcelona en andere Chelsea’s lijken daar niet op te willen wachten. De strijd om Haalands handtekening is al een hele tijd aan de gang.

Net voor de transferzomer vindt z’n makelaar Mino Raiola, eveneens de man achter Ibrahimovic, Pogba en De Ligt, dit het geschikte moment om de Europese topclubs nog eens extra op scherp te zetten. Op de vraag van de Spaanse sportkrant ‘AS’ of Real Madrid deze zomer een nieuw team moet opbouwen, reageert hij: “Als Real nu een nieuwe ploeg bouwt, is dat voor de komende tien jaar. Daarom is Haaland belangrijk. Hij is jong en heeft al tonnen ervaring. Hetzelfde geldt voor Mbappé. Kijk, voor zo’n spelers heb je maar één kans om ze te kopen en voor lange tijd vast te leggen. Kijk naar Cristiano of Messi. Als zij in een geweldig team zitten, blijven ze daar ook járen.”

Goals en titels

“Of Madrid Haaland kan betalen? Ik geloof van wel”, gaat Raiola verder. “Ik denk dat iedereen het zich kan veroorloven. Maar de vraag is vooral: kan Madrid het zich veroorloven Haaland niét te kopen? En wat met Barça? Voor hen lijkt het financieel ingewikkeld, maar volgens mij is het niet onmogelijk."

‘t Zijn zoals eerder geschreven niet alleen de Spaanse topclubs die Haaland willen. “Alle Europese groten houden van hem”, aldus Raiola. Keuze te over dus voor de Noorse topspits. “Hij is in twee dingen geïnteresseerd: doelpunten maken en titels winnen. Hij zal kiezen voor de club waar die twee zaken het best samen gaan. Ik ga echter niet liegen: als Barça of Real komt, is het moeilijk om nee te zeggen. Ook PSG staat op hun niveau, maar speelt wel in een mindere competitie. Man City probeert aan de absolute top te geraken, Juventus is er altijd geweest.”

